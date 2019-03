Fra mandag må du ha hunden din i bånd

Nyheter

Mandag 1. april trer den landsdekkende båndtvangen i kraft. Med mindre hunden befinner seg i et av landets få friområder for hund, må den derfor holdes i bånd over alt fra og med denne dagen.

Norsk Kennel Klub (NKK) oppfordrer alle hundeeiere til å respektere båndtvangen som varer frem til og med 20. august, men vi oppfordrer samtidig landets kommuner til å komme hundeeiere i møte ved å opprette egne friområder for hund.

NKK har stor forståelse for at hundeeiere må ta spesielt hensyn til annet dyreliv i båndtvangsperioden. Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder må derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden.