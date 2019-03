Nyheter

Representanter for travsporten møtte fredag morgen Fylkesmannen for å drøfte innsigelsen rundt planene for regiontravbane på Malvik. Både fylkesmann Frank Jenssen og Fylkesmannens landbruksavdeling møtte.

Tore Bjørkli, som er landbruksdirektør hos Fylkesmannen, sier til ST at de står fast på innsigelsen når det gjelder Malvik og travbane.

- Ingen ting er endret fra vår side. Innsigelsen ligger fast, sier Bjørkli.