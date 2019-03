Zuppa di pesce

Nyheter

Jeg har i dag valgt å lage en litt småhissig italiener som skal gi en smak av vår og sommer. Italia har 7000 km kystlinje og det finnes kanskje like mange oppskrifter på fiskesuppe som det finnes regioner langs denne kyststripa.

Felles for italienske fiskesupper er at de er ganske tykke og det er godt med fyll, de er kanskje mer som gryteretter å regne.

Dette trenger du

4 hvitløkfedd, finhakket

4 ss god olivenolje

1 rød chili, finhakket – gjerne mer om du ønsker enda mer fart i suppa …

1 rød paprika i terninger

2 gulrøtter, skåret i små terninger

2 selleristenger, skåret i små terninger

1 fennikel, skåret i tynne skiver

1 stor løk, skåret i små terninger

2 bokser hakkede tomater

2 dl hvitvin

10 dl god fiskekraft

400 g hvit fisk, gjerne to typer i terninger på 2*2 cm

200 g reker

Bladpersille, finhakket

Timian, finhakket

Gressløk, finhakket

Salt og pepper

Slik gjør du det

Varm opp olivenolje i en gryte.

Tilsett hvitløk, chili, gulrot, selleri, fennikel, løk, og paprika. La dette surre i 4–5 minutt på middels varme.

Tilsett tomat og hvitvin, og la det koke i 2–3 minutt før du tilsetter fiskekrafta.

La dette koke i 10–12 minutt til grønnsakene er godt kokte. Tilsett så fisken og la den trekke i 3–4 minutt før du vender inn rekene. det er viktig at det ikke koker etter at rekene er tilsatt, for da blir de seige.

Smak til med salt og pepper, og dryss over de finhakkede urtene.

Serveres med godt brød til.