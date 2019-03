Nyheter

Lørdag gjennomførte UP en fartskontroll på Stamnan i Rennebu. Det gikk dårlig for en mann sent i 70-årene, som ble målt til 81 km/t i 60-sonen. Mannen hadde fem prikker fra før, og ble dermed fratatt førerkortet.

Ifølge operajonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Kamilla Engen, skjedde dette i forbindelse med en fartskontroll på fylkesvei 700.