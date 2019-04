Boligbranner for seks milliarder kroner

Nyheter

I fjor brant det for mer enn seks milliarder kroner i norske hjem. Det er en økning på nesten 20 prosent. Det var også langt flere utrykninger til boligbrann og flere omkomne.

Branner som startet på kjøkkenet sto for snaut 55 prosent av alle boligbranner i fjor, viser tall fra Finans Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

- Seks milliarder er et nesten ufattelig beløp til gjenoppbygging og reparasjoner. Men for dem som har opplevd brann hjemme er det de uerstattelige verdiene som gjør mest vondt, sier fagsjef og brannekspert Øystein Øren i Frende. Han nevner fotoalbum som går tapt for alltid, ting barna har laget, minner og arvegods, kanskje kunst, og alt som er lagret digitalt men ikke i skyen.

Halvparten oppdager brannen selv

I snaut 7 av 10 branner var det folk hjemme da det begynte å brenne.

- Ofte er det små marginer som avgjør om folk overlever eller omkommer. Boligbrann er noe av det mest traumatiske du kan bli utsatt for. Panikken setter spor, sier Øren i Frende. Han ville aldri lagt seg til å sove i et hus hvor han ikke var sikker på at røykvarsleren virket.

- Tidlig varsling er livsviktig hvis du skal rekke å komme deg ut. Nesten halvparten av alle boligbrannene i fjor ble oppdaget ved at folk så flammer eller luktet røyk, sier branneksperten. I en av tre branner var det en automatisk brannalarm som først varslet brannen, mens det i 13% av tilfellene var en røykvarsler, viser statistikk fra DSB.

Forbered deg selv og familien

Ingen forventer at huset de bor i skal brenne ned, men det er lurt å forberede seg på det utenkelige.

- Sørg for at røykvarslerne fungerer, sjekk slukkeutstyret og hold brannøvelse med barna. Hvis det bryter ut brann i hjemmet er det rømningsutstyr og gode rutiner som gjelder. Da må du vite hvor fluktruten er, sier Øren.

Brann- og redningsvesenet hadde 3547 brannutrykninger til norske boliger i 2018, det er 208 flere enn året før, ifølge DSB.

- Noen branner ender mer tragisk enn andre. På landsbasis gikk antall branndøde opp fra 26 i 2017 til 39 i 2018. Det er en økning på 50 prosent, sier Øystein Øren.

De fleste branner starter på kjøkkenet

Branner som startet på kjøkkenet sto for snaut 55% av alle boligbranner i fjor. Neste rom på listen er stua, og så kommer branner som oppstår utvendig, for eksempel på terrasse, balkong eller andre konstruksjoner inntil bygningen.

- Mange dødsbranner skjer i vintermånedene. Vi bruker mer strøm enn vanlig, og i tillegg tenner vi levende lys og fyrer i peisen. Helgene er mest utsatt, spesielt på natta når de fleste sover, sier branneksperten i Frende.

Ifølge DSB er røyking er den største årsaken til at folk dør i brann og menn er kraftig overrepresentert.

Antall bygningsbranner per fylke, SSB 2018:

Oslo 379

Trøndelag 280

Akershus 279

Hordaland 260

Rogaland 210

Buskerud 207

Østfold 199

Nordland 197

Vest-Agder 163

Oppland 156

Hedmark 154

Telemark 153

Vestfold 138

Møre-Romsdal 136

Troms 128

Aust-Agder 115

Finnmark 90

Sogn-Fjordane 59