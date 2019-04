Sju personer omkom på veien

Nyheter

Sju personer har mistet livet i trafikken i mars i dette landet. I fjor mistet to personer livet i løpet av samme måned, viser tall fra Trygg Trafikk.

Tunge kjøretøy har vært involvert i over halvparten av dødsulykkene så langt i år.

Hittil i år har 17 personer mistet livet i trafikken mot 16 personer på samme tid i fjor. Elleve personer har mistet livet i trafikken hvor tunge kjøretøy var involvert i år. Det er over halvparten av de omkomne.

- Det er for tidlig å si noe om årsaken til disse ulykkene, men det er oppsiktsvekkende at tunge kjøretøy er involvert i såpass mange dødsulykker. Jeg kan ikke se at vi har sett et så høyt antall de senere årene, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Økning i tungtransporten

I 2013 kjørte det rundt 500 millioner tonn gods årlig på norske veier, og prognoser tilsier at dette vil fortsette å øke til 700 millioner tonn gods mot 2040.

- Det er mange tunge kjøretøy på veiene, og dette kommer bare til å øke i tiden framover. Som oftest er det ikke sjåføren i det tunge kjøretøyet som har skyld i ulykken, og derfor må vi bilister være ekstra oppmerksomme. Skulle du være uheldig og havne over i motsatt kjørefelt, så har du ingen ting å stille opp med hvis du møter på et vogntog, sier Johansen.

Godstransporten skal fram over hele landet uavhengig av veistandarden.

- Store deler av det norske veinettet består av smale og svingete veier uten midtdeler. Personbiler i dag er ikke konstruert for å kunne stå imot en frontkollisjon med et tungt kjøretøy. Legg alltid inn ekstra gode marginer og unngå å ta risiko. Hold farten nede og god avstand til bilen for deg, sier Johansen.

Størst risiko i første kvartal

De siste fem årene viser at andelen av involverte tungbiler i dødsulykker, er langt høyere i årets første kvartal sammenlignet med resten av året.

- Årets første tre måneder er ofte preget av vanskelige kjøreforhold. Det kan være manglende brøyting og generelt vanskelig føre som gjør det utfordrende å ferdes på veiene. Godt vedlikehold på vinterstid er viktig for å forebygge ulykker med tunge kjøretøy også framover, avslutter Johansen.