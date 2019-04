Torsdag morgen kan du sjekke skattemeldinga di

Nyheter

Torsdag 4. april får skattebetalerne vite om de får igjen skattepenger eller mottar krav om restskatt.

Som vanlig ventes det stor pågang på Skatteetatens nettsider denne dagen, og spesielt fra morgenen av.

Det er også et økende omfang av svindelforsøk i tida rundt denne dagen. Men Skatteetaten understreker at de aldri sender ut eposter med lenker til folk og ber dem om å klikker her og der. De ber heller aldri om kredittopplysninger, sikkerhetskoder, regninger, kopi av pass og førerkort eller kontonummer.

Det er cirka 4,9 millioner personer i Norge som mottar skattemelding denne dagen.