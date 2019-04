9.klassinger går til landsfinalen

Nyheter

Klasse 9B ved Skaun ungdomsskole ble fylkesvinner i UngeAbel, en matematikkonkurranse for 9. klassetrinn. Dermed representerer de Trøndelag i landsfinalen på Gardermoen 9. – 11. april.

Fire elever til finalen

I konkurransen er det to innledende runder der hele klassen deltar om å løse oppgavene. Etter disse to rundene, viste klasse 9B ved Skaun ungdomsskole seg å være best i Trøndelag.Etter dette har klassen jobbet med en fordypningsoppgave og skrevet en omfattende rapport om prosessen og resultatet. I tillegg skal resultatet presenteres i ei utstilling og et foredrag.

Det er fire elever, to jenter og to gutter, som skal representere klasse 9b ved Skaun ungdomsskole på Gardermoen, og dermed også forsvare Trøndelags ære. De fire elevene er Sigurd Langmo, Amalie Buljo, Ine Leinum-Johnsen og Ola Heksem Kjellås.

Hele Norden

I konkurransen UngeAbel deltar elever fra Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge. Alle elevene får de samme oppgavene med nasjonale tilpasninger.

Nå er altså de dyktige matteelevene ved Skaun ungdomsskole klar for semifinale og finale på Gardermoen uka før påske. Kontaktlærer og matematikklærer for klasse 9B ved Skaun ungdomsskole er Sissel Roer Hagen.