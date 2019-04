Forårsaket kjempesmell

Nyheter

Orkdal

Mellom klokka åtte og ni fredag kveld, mottok politiet ei melding litt utenom det vanlige.

Melder hadde observert en svane som fløy inn i en høyspentledning på Fannrem.

— Det oppsto et skikkelig smell, og vedkommende som meldte fra om saken så det slo gnister fra stedet der svanen traff ledningen, opplyser operasjonsleder Trond Hangaas ved Trøndelag politidistrikt.

Da dette per definisjon ikke er å regne som et straffbart forhold, rykket politiet ikke ut, men viltnemnda ble varslet for å foreta ettersøk. Det er ikke inngitt informasjon om hvordan det gikk med svanen.

Det er ikke meldt om strømbrudd i området som følge av hendelsen.