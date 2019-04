Nyheter

Hemne

En bileier i Prinsengate på Kyrksæterøra våknet søndag og oppdaget at skiltene på bilen hans var stjålet.

Politiet opplyser at det var et arrangement på Hotell Koselig, som ligger like ved, lørdag kveld, og at folk som deltok på dette arrangementet kan ha observert noe.

Bileier ble anmodet om å anmelde forholdet mandag.