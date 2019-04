Halve Ap-lista manglet

Nyheter

I saken om Orkland-listene i tirsdagens avis, kom vi dessverre til å trykke bare halve listen for Arbeiderpartiet.

I artikkelen står det også at Ap ikke har noen under 25 år. Det stemmer ikke. De har én under 25, Kjell Solem SLupphaug.

Her følger den fulle listen, den vil også komme i torsdagens papiravis.

1. Are Hilstad (1976), Løkken verk

2. Trude Tevik Gulbrandsen (1972), Svorkmo

3. Svein Erik Jørgensen (1980), Lensvik

4. Toril Snildal (1960), Krokstad øra

5. Tormod Solem Slupphaug (1988), Fannrem

6. Tina Øyås (1972), Orkanger

7.Odd Arild Svartbekk (1962), Å

8. Magni Skålholt Løseth (1974), Lensvik

9. Roald Furuli (1947), Orkanger

10. Marit Halsetrønning (1966), Storås

11. Oddvar Kjøren (1958), Geitastrand

12. Berit Solem (1966), Evjen

13. Eystein Steigen (1979), Løkken verk

14. Berit Ingeborg By (1964), Orkanger

15. Sivert Dombu (1959), Meldal

16. Karin Leknes Røttereng (1970), Orkanger

17. Oddleif Bakås (1962), Krokstadøra

18. Marita Hammervik-Owen (1988), Orkanger

19. Hans Bernhard Meland (1958), Lensvik

20. Olga Irmina Ucinska (1991), Løkken verk

21. Eirik Torblå (1989), Orkanger

22. Ellen Wahlmann (1965), Orkanger

23. Hans Peter Brøndbo (1957), Løkken verk

24. Gunhild Øyangen (1947), Lensvik

25. Antonios Hatzimarkos (1959), Øyum

26. Bente Svartbekk Kirkaune (1989), Bjørnli

27. Fredrik Evjen (1962), Råbygda

28. Eli Dalsegg (1988), Meldal

29. Inge Helgeton (1953), Svorkmo

30. Hanne Nyhus (1969), Fannrem

31. Kjell Arve Berg (1951), Krokstadøra

32. Svanhild Aune (1973), Mølnbukt

33. Håkon Dollis (1959), Løkken verk

34. Anne Rigmor Bakken (1956), Råbygda

35. Jan Haugen (1979), Råbygda

36. Synnøve Hilstad (1980), Løkken verk

37. Jann Eirik Evensen (1964), Løkken verk

38. Hege Moe Hegg (1973), Mølnbukt

39. John Erling Smedplass (1986), Bjørnli

40. Asta Karin Nilssen (1986), Råbygda

41. Kjell Solem Slupphaug (2000), evjen

42. Inger Susanne Dyndal (1982), Råbygda

43. Tom Erik Nystrøm (1979), Lensvik

44. Tove Bakk (1949), Råbygda

45. Morten Myking (1962), Myrset

46. Marit Hilstad (1970), Storås

47. Rolf Inge Furuhaug (1948), Løkken verk

48. Kjersti Lund Olsen (1964), Evjen

49. Thomas Eggan (1986), Fannrem

50. Randi Inger Løkstad (1938), Orkanger

51. Atle Olav Sognli (1987), Orkanger

52. Camilla Aamot Holm (1985), Løkken verk

53. Olav Huseby (1946), Løkken verk

54. Marit Jørgensen (1982), Lensvik

55. Jan Rune Erlandsen (1963), Fannrem

56. Karen Unni Knudsen (1946), Øyum