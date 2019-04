Nyheter

Mange koser seg med skitur på fjellet i påskesola. Andre gjør litt mer uvanlige ting.

Espen By Marhaug fra Trondheim tok seg onsdag ettermiddag i 15-tida like godt et bad i Gangåsvatnet i Orkdal.

- Det var cirka to grader i vannet. Isen måtte hakkes opp på vei uti, forteller Maja By Marhaug som tok bildet.

Duoen er på hytta i Vollavika.

- Det satt isfiskere bare hundre meter unna der Espen badet, forteller hun.