STs Facebook-side tilbake etter hacking

Nyheter

Facebook-sida til avisa Sør-Trøndelag har vært borte siden onsdag morgen 3. april.

- Vi vet ikke helt årsaken, men utelukker ikke at sida vår er hacket, sa Tommy Krangsås, daglig leder i ST, i kjølvannet av forsvinningen.

Mer enn 12 000 følgere får løpende lokalnyheter fra kommunene Agdenes, Hemne, Meldal, Orkdal,. Rennebu, Rindal, Skaun og Snillfjord på Facebook vår. Den er med andre ord veldig viktig for å nå ut til flest mulig lesere.

Via enkelte av våre lesere har vi fått kjennskap til at sida har dukket opp til noen, men med et helt annet innhold enn det som opprinnelig ligger på STs Facebook-side. Blant annet lå det masse bilder og videoer av bodybuildere der.

Det har vært jobbet intenst med å få sida opp å gå igjen. Og natt til mandag lyktes det endelig å ta den tilbake.

- Hva skjedde, egentlig?

- Noen tok på en eller annen måte kontroll over sida vår, trolig for egen vinning. Siden fredag 5. april har vi hatt dialog med Facebook. Og det er gledelig at vi fikk sida tilbake nå, sier Krangsås.