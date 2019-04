Påskefrokost med nogo attåt

Nyheter

Elevene ved Helse og oppvekst ved Meldal videregående skole inviterte beboerne ved omsorgsboligene Løvbytunet til påskefrokost. Det var stor oppslutning, og 15 av beboerne kom.

Del av opplæringa

Elevene ved skolen og beboerne på Løvbytunet møtes jevnlig. For elevene er dette en del av opplæringa, og for beboerne er det et kjærkomment aktivitetstilbud som de virkelig setter pris på.

- Vi besøker dem, og de besøker oss og dette har utviklet seg til et svært godt fellesskap mellom ungdommene og beboerne, sier faglærer Grethe Gunnes ved skolen. Påskefrokost sto på dagsorden mandag 8. april.

Gjensynsglede

Denne gangen var det Løvbytun-gjengen som kom til skolen. Noen kom gående med rullator, noen i rullestol, mens andre ble kjørt i bil. Gjensynsgleden er alltid like hjertelig. I tillegg til sunn frokost, fikk de kaffe og bløtkake. Elevene hadde også forberedt underholdning, sang, quiz og åresalg.

Gjestene kvitterte med gode klemmer og håp om å sees snart igjen!