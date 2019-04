Nyheter

Brannvesenet måtte onsdag kveld rykke ut til en brann på Einmoen i Børsa.

- Det var et område på 700 kvadratmeter som brant. Årsaken er ukjent, sier brannvakt Øistein Killi.

- Var det folk der da brannen startet?

- Det er uvisst, men det var ingen der da vi kom. Vi fikk utkalling klokka 21.30, sier Killi.

Han forteller at det er tørt i området, og at det var gress som hadde tatt fyr. Det spredte seg forholdsvis fort, men det var likevel et avgrenset område som det gitt greit å få slukket.