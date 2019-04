Snøskredfare inn i påskehelga

Nyheter

Varmere vær vil påvirke snøen over hele landet, advarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding. I Nord-Norge vil dette føre til at sjansen for store skred øker. I Sør-Norge vil trolig skredfaren holde seg omtrent uendret de neste dagene.

Den største utfordringen er et vedvarende svakt lag som ligger dypt i snødekket. Det har så mye snø over seg nå at det skal mye til å påvirke det som skiløper, og det svake laget gir ikke fra seg faretegn som drønn eller at snødekket sprekker opp.

Vanskelig å vite når

Når det nå blir varmere og etterhvert litt våtere, vil snødekket over bli våtere og mykere, og siget i snøen øker. Da kan man regne med at det plutselig kan gå noen store eller svært store naturlig utløste skred som løsner nede i det vedvarende svake laget.

- Det er veldig vanskelig å vite når og hvor slike skred løsner. Hold derfor god avstand til bratte fjellsider. Hvis det først løsner et skred på det svake laget kan skredet bli svært stort, sier vaktleder i Snøskredvarslingen Heidi Bache Stranden.

I tillegg til dette skredproblemet, vil det være økt fare for våte løssnøskred og mindre flakskred. Sjansen for skavlbrekk øker også med stigende temperatur og nedbør.