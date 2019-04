Nordmenn blir ikke lenger født med ski på beina

Nyheter

For mange er påskeferie synonymt med årets siste skiturer på klisterføre og kakaopause i hytteveggen, hvor solen ofte varmer i ansiktet for første gang det året. For andre er «nedoverski» den foretrukne aktiviteten.

Det er imidlertid langt færre som spenner på seg skiene i løpet av vinteren nå enn for noen år siden. Blir vi ikke lenger født med ski på beina, eller kan vi skylde på dårlige vintersesonger?

– Vi går fremdeles mye på ski, men det har blitt mindre populært de siste årene. Det gjelder spesielt langrenn, sier Kristina Strand Støren i SSBs seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk.

Populært med tretimerstur

Støren har tatt en titt på de siste årenes tall fra Levekårsundersøkelsen, som blant annet kartlegger nordmenns foretrukne fritidsaktiviteter. SSB har sammenlignbare tall fra 2011, 2014 og 2017.

– Skiturer på under tre timer er fremdeles den mest populære skiaktiviteten, men andelen som svarte at de gikk minst én kort skitur i løpet av det siste året, har gått ned fra 42 prosent i 2011 til 34 prosent i 2017, sier Støren.

For lengre skiturer på over tre timer har andelen gått ned fra 29 til 23 prosent fra 2011 til 2017. Færre kjører også alpint, snowboard og telemark, men her er nedgangen svakere: beskjedne 3 prosentpoeng til 21 prosent.

De unge faller fra

Det er spesielt blant de unge på 16–24 år at populariteten minker, forteller Støren.

– For disse har deltakelse i kortere skiturer sunket fra 44 prosent i 2011 til 32 prosent i 2017. Andelen som har vært i slalåmbakken, har sunket fra 50 til 39 prosent i samme periode, sier Støren.

De unge er likevel de mest aktive på lengre skiturer og i slalåmbakken, mens kortere skiturer er mest populært blant de voksne i alderen 25–66 år.

Det er bare én vinteraktivitet som er blitt litt mer populær de siste årene: alpint, snowboard og telemark blant både kvinner og menn mellom 45 og 66 år.

Hvor finner vi skientusiastene?

Det er også betydelige variasjoner i skipopulariteten når vi ser på de ulike landsdelene. Agder og Rogaland kommer kanskje ikke så overraskende svakest ut både for korte og lange skiturer. De aller mest aktive skiløperne finner vi i Oslo, Akershus og Trøndelag. Skientusiaster i Oslo og Akershus er de som går mest på lange skiturer.

Støren påpeker at skiaktivitetene også ser ut til å ha sammenheng med utdanningsnivå.

– Vi ser at jo høyere utdanning man har, jo mer går man på ski.

Kan vi skylde på vinteren?

– Det er viktig å huske på at deltakelse i skiaktiviteter er sterkt påvirket av hvor snørik vinteren er i året undersøkelsen blir gjennomført. Hvis det er mye snø, forlenger det gjerne skisesongen det året, sier Støren.

Data fra Meteorologisk institutt viser nettopp det – vinteren 2010/2011 var jevnt over mer snørik enn i de påfølgende årene. Det kan bety at det heller var ekstra mange som tok seg en skitur denne sesongen.

Støren har også sjekket om de som har lagt skiene på hylla de siste årene, har «flyttet» seg over på andre aktiviteter i stedet.

– Nedgangen i skigåing ser ikke ut til å sammenfalle med noen økning i andre aktiviteter. De av oss som er aktive, deltar i mange ulike aktiviteter i løpet av et år, så man har kanskje ikke behov for å kompensere med noe annet om man dropper skiene, sier Støren.

Båtlivet like populært som før

Nordmenns begeistring for båtliv, derimot, har holdt seg stabilt høyt de siste årene uavhengig av hvor solrik sesongen har vært. Mer enn én av fire oppga å ha vært på sjøen i motor- eller seilbåt det siste året i 2017. Det er kun en liten nedgang på 2 prosentpoeng fra 2011.

Samtidig har 24 prosent i begge periodene vært på tur i kajakk, kano eller robåt.