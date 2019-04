Kjøretøytjenester blir utilgjengelige

Nyheter

I perioden 25.-28. april blir det nedetid for alle kjøretøytjenester hos Statens vegvesen. Det omfatter også trafikkstasjonen på Orkanger.

I denne perioden blir det ikke mulig å kjøpe prøveskilt, levere salgsmelding, betale omregistreringsavgift, gjennomføre omregistrering eller avregistrere kjøretøy.

Årsaken er omlegging til nytt motorvognregister. Data om 11 millioner kjøretøy skal over fra gammelt til nytt system. Dette vil berøre brukerne både på trafikkstasjon og på vegvesen.no, og gjelder både ny- og bruktbilsalg.

- Vi beklager at vi er nødt til å stenge tilgangen til tjenestene såpass lenge. Det er et 40 år gammelt system som skal fornyes, samtidig som vi skal installere og teste nye løsninger, sier Erik Johannessen i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Mange trafikkstasjoner holder stengt

Siden heller ikke de ansatte på trafikkstasjonene har tilgang til kjøretøytjenestene i nedeperioden, vil mange trafikkstasjoner holde stengt. Førerkorttjenestene vil fungere som normalt, både på vegvesen.no og på trafikkstasjon.

Om du planlegger et besøk til en trafikkstasjon denne uken, anbefaler vegvesenet at du sjekker åpningstidene på vegvesen.no før du drar. Da slipper du å måtte komme til stengt dør og dra hjem med uforrettet sak.

Kjøretøyopplysninger vil fungere som normalt på vegvesen.no, så brukere som gjør oppslag på kjøretøydata vil ikke bli berørt av nedetiden. Det samme gjelder brukere som henter data via andre tjenesteleverandører.

Godkjenn salgsmeldinger innen 24. april

Har du sendt eller mottatt en elektronisk salgsmelding, bør du sørge for å få denne godkjent så raskt som mulig og senest i løpet av 24. april, hvis ikke kan den løpe over fristen på 10 dager. Dersom fristen er overgått når systemene går opp igjen, vil du måtte starte eierskiftet på nytt.

- For å slippe dobbeltarbeid, anbefaler vi begge parter å gå inn på vegvesen.no og godkjenne i dag. De digitale tjenestene er enkle, raske og sikre, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Viktige endringer fra 29. april

Fra 29. april betaler du omregistreringsavgiften direkte til Skatteetaten ved å bruke Statens vegvesens digitale selvbetjeningsløsninger. Det blir ikke lenger mulig å betale avgiften på en trafikkstasjon.

- Det raskeste er å betale omregistreringsavgiften direkte på vegvesen.no/omregistrering. Da kan du samtidig skrive ut et midlertidig vognkort og ta bilen i bruk med en gang, så fremt du også har forsikringen i orden, sier Lars Normann Leivseth Johansen i Skatteetaten.

Fra 29. april må du også legitimere deg når du leverer salgsmelding på papir. Det gjør du enten ved å levere salgsmeldingen digitalt på vegvesen.no, eller ved fysisk oppmøte på trafikkstasjon.

Legitimeringsplikten innføres for å ivareta sikkerheten til deg som kjøper eller selger bil. Her er det ofte snakk om store pengesummer som skal skifte eier, og Statens vegvesen er opptatt av å legge til rette for sikre og åpne transaksjoner.