Nyheter

Politiet (Charlie30) gjennomførte søndag formiddag en trafikkontroll på fylkesvei 800 (gammelveien), som går mellom Orkanger og Øysand. På våren og sommeren er dette en populær vei for motorsyklister og syklister.

Ingen motorsyklister ble målt i for høy fart. Men to personbiler ble stanset og fikk ilagt forenklede forelegg (bøter) for hastighet, opplyser det lokale politiet.