Telenor legger ned bredbånd

Nyheter

Telenor har besluttet å stenge kobbernettet i distriktene. På sikt vil dette berøre opp mot 50 000 kunder i Trøndelag, som risikerer å miste bredbåndskoblingen sin.

Samtidig forsterker Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) satsingen på utbygging av høyhastighets fiberbredbånd.

Telenors nedstenging skjer gradvis. En rekke kunder i områder fra Meråker til Namsos har allerede fått beskjed om at feil i deres kobbernett ikke lenger blir rettet, og at de risikerer å bli uten internettforbindelse.

- Dette kan vi ikke sitte stille å se på, bredbåndskommunikasjon er i ferd med å bli en kritisk faktor for både næringsutvikling og bolyst. Stadig mer skjer digitalt, og det er snart ikke mulig å tenke seg en hverdag uten internettforbindelse. Derfor forsterker vi innsatsen, sier adm. dir. i NTE Marked, Svein Olav Munkeby i ei pressemelding.

NTE er i gang med å kartlegge hvor det skal satses først.

- I flere av områdene har vi allerede fiber, så her er det enkelt å koble opp nye kunder. Vår ambisjon er å kontakte alle disse etter hvert som de får beskjed om at Telenor stenger ned kobbernettet, og tilby dem fiber, sier Munkeby.

Det finnes også spredt bebygde områder hvor NTE ikke har fiber. Her kan løsningen være å satse på bygdefiberprosjekter. Det er mye som kan oppnås gjennom lokalt engasjement.

Hvis ei grend går sammen og kontakter kommunen, kan de få til spleiselag og et samarbeid med det offentlige og NTE om fiberutbygging.

- Vi har gjennomført cirka 80 vellykkede bygdefiberprosjekter de siste ti årene. Dette har gitt 12 000 husstander i distriktene tilgang til høyhastighets bredbånd, sier Munkeby.

NTE har systematisk bygd fiber hjem til trønderne i over 15 år. På denne tiden har NTE vokst fra null til mer enn 50 000 husstander i Trøndelag. Dette tilsvarer mer enn 120 000 kunder.

- En av årsakene til at vi har slik fremgang, er at kunden setter pris på oss. Brukerundersøkelser viser at Altibox-partnerskapet, som vi er en del av, for niende år på rad har de mest fornøyde bredbåndskundene i Norge. Dette inspirerer oss til å stå på videre, sier Svein Olav Munkeby.