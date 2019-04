Advarer beboerne mot å bruke brygga

Nyheter

Torsdag ettermiddag mottok alle beboere på Buvik Brygge ved mølla i Buvika en epost fra styrelederen i Sameiet Buvik Brygge Fellesarealer. Her ble de advart mot å benytte brygga.

Årsaken skal være at en stolpe har knekt under brygga, og tilstanden til en del andre må ifølge styret også sjekkes nøyere.

- Dette betyr at det kan i verste fall være en fare for at den (brygga) kan kollapse, står det i eposten.

Det har nylig vært en befaring på brygga, der blant annet utbygger var til stede. Budskapet derfra er at ingen må bruke brygga inntil den er klarert.

- Det jobbes både med å kartlegge skade, fare og hvordan vi kan sette den i skikkelig stand igjen, står det.

Konsulentselskapet Rambøll skal vurdere skaden. Deretter vil det kommy ny statusoppdatering om hva som skal skje videre, og hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes.