Grønn vårsuppe

Nyheter

Påsken er over og våren har gjort sitt inntog.

Dette har skjedd med sommerlige temperaturer, og uten at vi kanskje tenker over det, har farven på maten vi spiser mye å si for appetitten vår. Hva passer vel da bedre enn en kjapp og enkel vårlig, grønn suppe?

Utfordringen med å tilberede grønne grønnsaker, er at de mister sin friske farve så fort de får røff behandling, så her gjelder det å unngå å koke suppa for lenge …

Du trenger

2 vårløk i tynne ringer

½ fennikel i tynne biter

½ kinesisk hvitløk

1 liten håndfull med frisk basilikum

1 l vann

1 terning kyllingbuljong

250 g frosne grønne erter

Slik gjør du det

Kok opp én liter vann og ha i buljongterningen.

Tilsett vårløk, fennikel, hvitløk, og basilikum. Trekk dette i buljongen i 4–5 minutt til grønnsakene er passe kokt.

Ta kjelen av plata og tilsett de frosne ertene.

Ha dette i en blender, eller kjør det sammen med en stavmikser til en glatt masse.

Hvis du ønsker, tilsetter du rømme eller litt fløte, og smaker til med salt og pepper.

Suppa kan serveres varm eller kald, gjerne med krutonger.