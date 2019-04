– Det var melding om uvettig kjøring, høy fart og børning

Nyheter

Fredag kveld klokka 20 fikk politiet melding om mopedkjøring i Hemne.

– Politiet hadde ikke kapasitet til å rykke ut, ettersom nærmeste patrulje var over en time unna, ute på et annet oppdrag, sier lensmann Tor Kristian Haugan til ST

- Hva gikk meldingen ut på?

– Det var en melding om uvettig kjøring, høy fart og børning, både av to og firhjulinger. Det er et gjentagende problem. Vi var der ute senere på natta, men da var det pen kjøring selvfølgelig.

Haugan sier politiet får mange klager fra innbyggere i Hemne som reagerer på bråk, børning, høye hastigheter og ulovligheter i trafikken.

– Her bør foreldrene til de ungdommene ta litt tak. For det er mopedkjøring flere steder i regionen, men vi har ikke det samme problemet som i Hemne. Det er en kultur her som ikke er bra.

