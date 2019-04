Grillsesongen er over … for nå

Nyheter

April tok seg opp rundt påske og gav Trøndelag og store deler av Norge en smak av sommeren, eller effektene av global oppvarming, som det like gjerne kan ha vært.

Etter noen gode uker med shortstemperaturer og grillvær, kommer regnværet tirsdag aften, og første mai blir første dag på lenge hvor temperaturene på Orkanger er ensifret og værvarselet har regnskyer.

Torsdag møter oss med varsel om sne og på fredag blinker en 0 faretruende. Kanskje spesielt for de mange som har lagt om til sommerdekk. Det blir en kald og våt uke, den første uka i mai, men på den positive siden vil nok bøndene og skogeierne juble over nedbøren, og sikkert flere andre, også.

Håpet er at med nedbøren som er meldt, vil brannfaren minimeres. Og samtidig kan det være godt å få litt lave innetemperaturer igjen. Eller i alle fall ikke altfor varme. Men solen vil komme tilbake, skjønt med litt mer normaliserte temperaturer.

Noe annet som kan være positivt med vær- og temperaturskiftet, er at det kan bli enklere for allergikere og astmatikere. Ved nedbør og kaldt vær vil nemlig pollenspredningen stoppe opp, men kommer varmen tilbake vil spredningen ta seg opp igjen. Vedvarende regn renser luften for pollen.