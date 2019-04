Her fikk 19 sjåfører bot og én mistet førerkortet

Nyheter

UP holdt mandag en laserkontroll på fylkesvei 700 ved Stamnan i Rennebu. Dette er i 60-sonen mellom Å i Meldal og Berkåk.

19 førere fikk forenklet forelegg (bot), mens én sjåfør ble anmeldt for å ha fått for mange prikker i førerkortet. Her ble førerkortet beslaglagt.

Høyeste hastighet var 81 km/t.

Kontrollen pågikk fra klokka 09 til klokka 14.