30 april: Siste frist for å sjekke tallene i skattemeldinga

Nyheter

Tirsdag 30. april er siste frist for å levere skattemeldingen. Husk at du selv er ansvarlig for at opplysningene er riktige.

Ni av ti har åpnet skattemeldingen og 750 000 har allerede levert den. Er du lønnsmottaker eller pensjonist, og er sikker på at alle opplysningene som er forhåndsutfylt er riktige, trenger du ikke å levere skattemeldingen. Da blir den levert automatisk 30. april.

Du er selv ansvarlig for at opplysningene i skattemeldingen er riktige, det gjelder også hvis du velger å la den bli levert automatisk.

- Det er viktig å sjekke mer enn bare om du har foreløpig skatt til gode eller skatt å betale. Er det noe du selv må fylle inn, som utleieinntekter, formue eller inntekter i andre land? Sjekk også at du har fått med deg fradragene du har krav på, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Hvis du venter på opplysninger eller svar, eller trenger mer tid, kan du søke om å få utsatt frist for å levere skattemeldingen. Fristen for dette er 30. april og da utsettes fristen til 31. mai.

Når du får restskatt, skyldes det at for lite skatt ble trukket gjennom året. Det skjer hvis de endelige tallene for inntekt og fradrag ble annerledes enn det som lå til grunn da skattekortet for i fjor ble laget. Årsaken til det er vanligvis endringer i privatøkonomien, for eksempel at du har fått lønnsøkning, nedbetalt lån, solgt bolig, eller kanskje fordi fradrag du hadde krav på tidligere, har bortfalt.

Nøkkelen til å unngå restskatt, er å passe på skattekortet gjennom året og sjekke at det er oppdatert med riktige opplysninger, for eksempel om hvor mye du kommer til å få i inntekt.

Over 3,2 millioner lønnstakere og pensjonister har åpnet skattemeldingen sin. Det utgjør ca 89 prosent av de totalt 3,6 millioner som mottar skattemeldingen digitalt. I tillegg har 786 000 mottatt skattemeldingen på papir i postkassa. Rundt 400 000 har ennå ikke åpnet skattemeldingen.

Har du mottatt skattemelding for næringsdrivende? Da har du bedre tid, fristen for å levere denne er 31. mai. Men husk; har du fått skattemelding for næringsdrivende, må du levere skattemeldingen og du må levere den elektronisk.

PS! Skatteoppgjøret er klart for de aller fleste (lønnstagere og pensjonister) 20. juni. Penger til gode utbetales innen tre uker fra dato man mottar varsel om skatteoppgjøret. Etter dette skjer skatteoppgjøret puljevis mellom midten av august og slutten av oktober.