- Det er ikke noen fare med normal bruk av brygga

Torsdag ettermiddag i forrige uke mottok alle beboere på Buvik Brygge ved mølla i Buvika en epost fra styrelederen i Sameiet Buvik Brygge Fellesarealer. Her ble de advart mot å benytte brygga.

Årsaken var at en stolpe hadde knekt under brygga, og tilstanden til en del andre måtte ifølge styret også sjekkes nøyere.

- Dette betyr at det kan i verste fall være en fare for at den (brygga) kan kollapse, stod det i eposten.

Det ble lovet en ny statusoppdatering så fort som mulig. Og den kom mandag ettermiddag: Brygga er friskmeldt.

- Da har både utbygger, ved Olstad og Solberg, samt representant for Rambøl og Trondheim Sjøservice (han som har bygd brygga) vært på befaring og funnet ut at det ikke er noen fare med normal bruk av brygga. Imidlertid må en unngå store folkemengder inntil de har fått utbedret skadene, står det i eposten som ble sendt ut etter befaringa mandag formiddag.

Entreprenøren Kodumaja har fått tilsendt tilstandsrapport utvendig bygg fra Olstad og har fått frist til 3. mai med gi svar til utbygger om tidspunkt for utbedringer.