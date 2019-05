«Gjorde fra seg» i nabohagen

Nyheter

Skaun

Politiet mottok tirsdag kveld klager etter at deltakere på en fest i Skaun samfunnshus gjorde sitt fornødne i en hage nær festlokalet.

— Det er forståelig at naboen reagerte på den type adferd, kommenterer operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet ble imidlertid ikke utkalt til festen på grunn av disse hendelsene, men mest for å påse at alt gikk greit for seg. Det har vært flere «tumulter» av ulikt slag under offentlige fester i Skaun samfunnshus.

— Politiet konstaterte at det var godkjente vakter, og at det var et tilstrekkelig antall vakter, sier Lægdheim.