Inviterte til strandryddedag i Halsa

Nyheter

Sjømatprodusenten Lerøy midt avd. Renndalen inviterte to skoleklasser ved Halsa barne- og ungdomsskole til å være med på en ryddeaksjon denne uka. Ryddinga foregikk i strandsonen i Vinjefjorden fra Valsøya til Rodalen, og Lerøy stilte med båter til frakt av skoleelever, foresatte, og lærere, samt innhenting av fylte søppelsekker langs strandsonen.

I etterkant av aksjonen var det servering av is og brus, samt at Lerøy tok med dem som deltok på en båttur til lokalitetene deres, slik at de kunne få se laksen de hadde vært med på å ta vare på.

Målet var å samle mer søppel enn under strandryddedagen 2018.