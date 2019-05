Inviterer til folkemøte om utbygging: – Jeg tror det kommer til å skje noe nå

Nyheter

På sakslista står utbygging og utvikling.

– Det er Viggja sin tur nå, sier ordfører Jon P. Husby (Sp). Ordføreren snakker om utbygging og utvikling på Viggja, som er det fjerde største tettstedet i Skaun kommune, etter Buvika, Børsa og Venn.

– Stor interesse

– Det er noe som rører seg på Viggja. Det er stor interesse for utbygging der, og det er mange flotte tomteområder som venter på å bli tatt i bruk.

Folkemøtet arrangeres av kommunen og Viggja vel. I tillegg til ordføreren kommer lokalpolitikere, rådmannens stab, innbyggere grunneiere og utbyggere til Viggjarheim forsamlingshus.

– Det som har vært en hemsko for utbygging har vært rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei utover. Men nå ser det ut som om utbyggerne blir enige om å bygge gang- og sykkelvei. Kommunen har sørget for å legge vann utover og renseanlegg er det bevilga penger til, og så har vi funnet tomt for renseanlegg. Jeg tror det kommer til å skje noe nå, sier Husby.

Mange spørsmål

På sine Facebook-sider stiller Viggjarheim forsamlingshus følgende spørsmål før møtet: