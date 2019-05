Ny leder for TV-aksjonen i Trøndelag

Nyheter

Årets aksjon går til CAREs arbeid for kvinners rettigheter, og i år blir arbeidet med den årlige dugnaden i Trøndelag ledet av Janet Rautio Øverland.

Dette skriver TV-aksjonen i en pressemelding.

— Jeg gleder meg til å jobbe med TV-aksjonen i år. Vi gjennomførte en fantastisk aksjon i fjor, og jeg gleder meg til å snakke om årets aksjon og svært gode prosjekter vi vet nytter. Jeg ser frem til å jobbe med alle de dyktige frivillige vi har i Trøndelag. Vi er så heldige å ha et engasjert næringsliv og dyktige skoler som gjør mye for å bidra til denne dugnaden, sier Øverland ifølge pressemeldingen.

Hun gleder seg til å ta fatt på jobben med å mobilisere flere hundre frivillige og bøssebærere i Trøndelag.

— TV-aksjonen er helt unik. Da samles hele Norges befolkning for en viktig sak én søndag i oktober. Kongefamilien, statsministeren, næringsliv, organisasjoner, trossamfunn, og lokalsamfunn bidrar alle til å gi kvinner i noen av verdens mest sårbare områder en mulighet til å skape et bedre liv for seg og sine, fortsetter Øverland.

Store ulikheter

Årets TV-aksjon skal gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp, og få sin stemme hørt. Midlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan, og Palestina. TV-aksjonen går av stabelen på NRK søndag 20. oktober.

— Ulikhetene i verden er enorme, og det er som oftest kvinner som rammes hardest av urett. Hvis kvinner får jobbe, bestemme over egen kropp, og bruke sin egen stemme, vil det bli mindre sult, mindre fattigdom, mindre vold, og mer rettferdighet. Bare de får muligheten, vil de utgjøre en stor forskjell. Det er dette CARE jobber for, og som årets aksjon skal gå til, avslutter Øverland.