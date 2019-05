Da Akershus festning ble overtatt av en medaling

Nyheter

I de siste dagene har det vært presentert et ikonisk bilde som blir påstått å vise overtakelsa av Akershus festning fra de tyske okkupantene den 8. mai 1945. Det er Terje Rollem fra Milorg som iført nikkers står i stram giv akt og blir hilst med honnør av den tyske øverstkommanderende på festningen.

Men dette bildet er ikke historisk korrekt. Da det ble tatt, vaiet alt det norske flagget over festningen. En ting er at det ikke er tatt det 8. mai, men et stykke utpå dagen den 11. mai 1945. Verre er det at det slett ikke viser overtakelsa av Akershus festning fra tyskerne, av den enkle grunnen at festningen for lengst var overtatt av norske politistyrker som kom fra Sverige tidligere på dagen, og som alt hadde heist det norske flagget der.

Det var ikke Terje Rollem fra Milorg som overtok festningen, men altså norske politistyrker under kommando av en medaling, fenrik John Olav Krog (troppssjef i Milorg til han måtte flykte til Sverige), som tok seg av det. Men dette passa liksom ikke inn i det bildet som seinere forsvarsminister Jens Christian Hauge, leder for Milorg, ønska å formilde til ettertida.

Bildet her viser den faktiske innmarsjen på Akershus adskillig tidligere på dagen den 11. mai 1945 enn det mer berømte, men altså misvisende bildet som blir brukt for å framheve Milorgs rolle, og dermed også redusere politistyrkenes betydning i denne sammenhengen.