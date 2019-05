Har fortsatt ikke funnet mopedføreren de jaktet på

Nyheter

Tirsdag kveld 2. april i 19.30-tida møtte den lokale politipatruljen (Charlie30) en scooter som kom kjørende sørover langs fylkesvei 65 ved Kårmo i Orkdal. Dette er mellom Vormstad og Fannrem.

Mopedisten snudde og stanset ikke da politiet ga signal. Ferden fortsatte mot Fannrem og videre til Orkanger. Og endte til slutt gjennom Orkdalsveien i hastigheter som medførte stor fare for andre trafikanter. Det er antydet at hastigheten var opp mot 80 km/t, noe som trolig betyr at tohjulingen er trimmet.

Den siste sikre observasjonen av mopedisten ble gjort i Geilan på Orkanger. Scooteren var sort. Fører var iført en sort åpen hjelm, blå jakke og sort bukse.

Politiet gikk samme kveld ut på sin egen Facebook-side og ba publikum om hjelp, dersom noen visste hvem denne scooterføreren er.

- Vi ønsker å komme i kontakt med vedkommende. Slik oppførsel i trafikken er uakseptabel, og kan få store konsekvenser, skrev politiet.

Fortsatt er saken uoppklart.

- Vi har fått inn noen tips, men saken er ikke oppklart, sier lensmann Tor Kristian Haugan til ST en drøy måned etter mopedjakten.

Politiet er fortsatt interessert i tips i saken. Da kan du ringe 02800 eller ta kontakt med lensmannskontoret.