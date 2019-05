Verdens nest største av sitt slag er tilbake

Nyheter

Denne lekteren som er 140 meter lang og 36 meter bred, kom nylig tilbake i Åstfjorden i Snillfjord. Her skal det som kjent bygges ei 735 meter lang bru over fjorden, med tunnel på hver side. Entreprisen for disse tre elementene er på 815 millioner kroner.

Kjempelekteren «Boabarge 33», som også var der i fjor i forbindelse med støping av brufundamentene, er verdens nest største lekter. Den eies av rederiet Boa Barges AS, og er litt av et skue. Til sammenligning måler MS «Finnmarken», det største hurtigruteskipet, 138,5 x 21,5 meter.

Lekteren har ikke egen framdrift og må slepes, og har en netto- og bruttovekt på 3700 og 12 000 tonn. Lastekapasiteten er på 24 800 tonn.

Denne gangen kommer kjempen med stålkassene, hver på 4 x 4 meter, som skal sveises sammen til én seksjon for å bli selve bæreelementet til brua. Så kommer det etter hvert en annen lekter med kraner som skal løfte på plass elementene.

Fram til lekteren kom tilbake nå, har det pågått klargjøring av de i alt sju fundamentene til brua; fem i sjøen og to på land.

I perioden 18. til 19. mai skal deler av konstruksjonen løftes over Fv 714 på Mjønessida av veien, i og med at nyveien vil gå over eksisterende vei. Da blir det periodevis stenging av veien.

De to tunnelene på hver siden av Åstfjordbrua, er Mjønestunnelen og Sørdalstunnelen.

Nye fylkesvei 714 er planlagt å stå ferdig i 2020. Totalkostnaden for hele «Lakseveien» er på ca. 1,6 milliarder kroner, og den skal delvis bompengefinansieres.

Hele strekningen vil bli 12,5 kilometer kortere enn før.