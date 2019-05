Tre av fem trøndere vet ikke hva strømmen er laget av

Nyheter

Dette kommer frem i en spørreundersøkelse som Respons Analyse har gjennomført på oppdrag for anbudstjenesten Strøm.no.

16 prosent av de spurte i Trøndelag svarer at det er veldig viktig at strømmen de får levert er fornybar. 22 prosent svarer at det er ganske viktig, 33 prosent svarer at det er litt viktig, mens 29 prosent mener at det ikke er viktig i det hele tatt.

– Undersøkelsen bekrefter at nordmenn er bevisste på hvilke produkter de betaler for, også abstrakte produkter som strøm, sier kommunikasjonsansvarlig i Strøm.no, Kim Arne Hammerstad.

Til tross for at forbrukerne er opptatte av at strømmen de får levert er fornybar, oppgir et stort antall av de samme personene at de ikke vet om strømmen de får levert hjem i dag er fornybar eller ikke.

– Av de vi spurte i Trøndelag svarte 62 prosent svarer at de ikke vet hva de får. Med tanke på at de aller fleste vet at det aller meste av energi som produseres i Norge er fornybar, er det oppsiktsvekkende at forvirringen er så stor, sier Hammerstad.

Trenden gjelder ikke bare for Trøndelag. På landsbasis svarte 66 prosent av de spurte at de ikke vet om strømmen de får levert er fornybar. Hammerstad mener at strømselskapene informerer for dårlig om hvilken type strøm selskapene selger til forbrukerne.

– Undersøkelsen viser at strømselskapene har mye å hente på å informere bedre om produktene de tilbyr til kundene sine. Vi vet at norske forbrukere stadig blir mer opptatte av hva produktene de kjøper inneholder, og det er ikke noe grunn til at det ikke kan spre seg til strømmen også, sier Hammerstad.

For å gjøre det lettere for forbrukerne å finne frem til strømavtaler som leverer fornybar energi har Strøm.no utviklet en oversikt over de tilgjengelige strømproduktene som tilbyr dette.