— Vi var nær ved å få en diger amerikaner i fronten

Nyheter

Klokka 23.15 fredag mottok politiet melding fra en ambulanse om at den nær hadde fått en stor amerikansk bil rett i fronten. Nestenulykken skal ha skjedd like ved Rema 1000-butikken på Orkanger. Det er ikke opplyst om ambulansen var under utrykning.

— Ambulansepersonalet opplyste at den møtende bilen hadde mange ekstralys og at den kjørte nordover. De rakk ikke å ta bilens registreringsnummer, sier operasjonsleder Anlaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt.

Det ble sendt ut en patrulje for å se etter bilen, men de fant den ikke.