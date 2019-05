Vold og ordensforstyrrelse

Nyheter

Rundt midnatt natt til lørdag mottok politiet melding fra en 18-åring som fortalte at han var blitt slått ned ved Shell Bårdshaug. Hendelsen skal ha funnet sted ca. én time tidligere.

Ungdommen måtte oppsøke legevakta da han fikk et hevelse over øyet etter slagsmålet. Det er opplyst at det skal ha vært én gjerningsperson. Politiet tok avhør av fornærmede.

Rundt klokka 01.00 natt til lørdag kom en ny melding om ordensforstyrrelse på Shell Bårdshaug. Det ble da meldt om slåssing, uten at det var nærmere spesifisert noe om omfang og antall personer involvert.

En patrulje ble sendt ut og ankom kort tid etter, men da skal de angivelige slåsskjempene ha forlatt stedet. Det er ikke meldt om personskade.