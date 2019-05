-Kan bli lærerstreik over hele landet

Nyheter

Lærere på ungdomstrinnet og i de videregående skolene blir tatt ut i streik, dersom Unio og KS ikke blir enige i årets lønnsoppgjør. Meglingsfristen er 24. mai.

Grunnen til at lønnsforhandlingene mellom Unio og KS har havnet hos riksmegleren, er at lærerne ble tilbudt en lavere lønnsvekst enn andre arbeidstakere. Mens de andre lønnstakerne i kommunesektoren fikk en ramme på 3,25 prosent, fikk lærerne 3,03 prosent, skriver Unio i en pressemelding.

Over hele landet

Men det er ikke planlagt å ta ut lærere i streik i Skaun, Meldal, Orkdal, Hemne, Snillfjord, Rennebu eller Rindal, som er Avisa Sør-Trøndelag sitt dekningsområde.

Det er over 7000 medlemmer fordelt på 21 steder – fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør – som tas ut i streik. Blant disse er Bærum, Bergen, Drammen, Tromsø, Bodø, Trondheim, Steinkjer, Fredrikstad, Porsgrunn, Kongsberg og Ålesund.

Konsekvens

– Vi skal jobbe hardt for å finne en løsning i meglingen, men blir det nødvendig, er Unios medlemmer klare til kamp. Det er svært beklagelig at elever over hele landet blir rammet, men det blir dessverre konsekvensen hvis KS fortsetter å nedprioritere lærerne, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio Kommune.

Rekrutteringsutfordringer

I dette skoleåret ble det planlagt nærmere 1,8 millioner skoletimer uten kvalifiserte lærere. I tillegg kommer alle vikartimene som stort sett også besettes av folk uten lærerutdanning, skriver Unio videre i pressemeldingen.

- KS handler stikk i strid med de signaler regjeringen og politikerne på Stortinget har gitt om at det må satses på lærerne for at vi skal få en god skole for elevene våre nå og i framtiden. Ingen tiltrekkes av en arbeidsgiver som år etter år nedprioriterer denne yrkesgruppen, sier Steffen Handal.