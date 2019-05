Travel natt for politiet

Nyheter

Slåssing og ordensforstyrrelser har gitt politiet arbeid gjennom natten, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller.

Men natten har ikke vært uvanlig travel.

- Dette har vært en vanlig natt til 18. mai, sier Tiller.

Bråk på utesteder

Allerede i 20-tiden på kvelden 17. mai får politiet melding om slåssing på et utested på Orkanger. En mann i 20-åra skal ha slått til en mann i 50-åra, som fikk en skade under høyre øye. Den mistenkte blir anmeldt for forholdet og for ordensforstyrrelser.

I 03-tiden på natta får politiet en til melding fra et utested i Orkanger. En mann i 40-åra er voldelig og slår etter personer som står rundt seg utenfor utestedet. Han blir da kjørt til arresten, oghan vil bli anmeldt for ordensforstyrrelser.

Politiet får også meldinger om bråk og høyt lydnivå fra Orkdal camping, men det hadde ikke politiet kapasitet til å rykke ut på.

Russebråk

Politiet får også melding at det skal ha vært knuffing mellom russ kvelden før på Kyrksæterøra i Hemne kommune, altså natt til 17. mai. I politiloggen står det at forholdet vil bli anmeldt.

I tillegg får de i 02-tiden melding om at noen russ har benket seg i en gapahuk i Folloparken i Meldal kommune. De har tent opp bål, men forlater stedet og slukker bålet når politiet kontakter dem.

Påkjørsler

Det ble også meldt om et par påkjørsler av vilt natt til 18. mai.

På Vinjeøra ble et rådyr påkjørt i 02-tiden. Det er ikke meldt om personskade, men materielle skader på kjøretøy. Viltnemnda løste situasjonen.

Det gjorde de også da en hjort ble påkjørt på Kyrksæterøra i 04-tiden. Det ble meldt om skader på bil og dyr, men ingen personskade.