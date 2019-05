Barnehagen ber kommunen dekke minustall

Nyheter

Bakgrunnen for underskuddet på 149 354 kroner, og derav søknaden, er at barnehagen ikke har fått så mye tilskudd som den egentlig skulle fått.

I 2018 ble Fredly barnehage tildelt to barnehageplasser for barn over tre år etter telletidspunktet; dermed fikk barnehagen økte utgifter, men uten å få driftstilskudd.

Overforbruk

15. desember hvert år telles antall barn over og under tre år. Dette danner grunnlaget for tilskuddet som barnehagene får.

«I praksis vil dette si at barnehagen har hatt utgifter til bemanning og drift til barn de ikke har mottatt driftstilskudd for. Barnehagen argumenterer med at dette er årsaken til et overforbruk i 2018 og at dersom de hadde fått tilskudd for disse plassene hadde det ikke vært noe overforbruk for 2018,» står det i rådmannens innstilling som ble lagt frem for formannskapet 15. mai.

Forutsetning

Rådmannen skriver at underskuddet må finansieres over Skaun kommunes 2019-budsjett; og må enten tas fra posten for barnehagetilskudd eller fra kommunens driftsfond.

Barnehagens budsjett for 2019, viser et underskudd på nesten tre hundre tusen kroner.

«Rådmannen setter som forutsetning for å tilrå et positivt tilsvar på søknaden at Fredly barnehage iverksetter tiltak for å komme i økonomisk balanse i 2019, og de påfølgende årene. Rådmannen mener således at det er viktig at Fredly barnehage har en drift som er bærekraftig over tid,» står det i innstillingen.

Saken ble enstemmig vedtatt i formannskapet.

Vedtok årsregnskap

I samme møte la økonomisjef Svein-Erik Bjerkan frem regnskap og årsberetning for 2018. Kommunen gikk med et overskudd på nesten 8,7 millioner kroner i fjor. Disse midlene overføres til fond.

Ved utgangen av 2018 hadde kommunen en samlet lånegjeld på 816 millioner kroner.

– Skaun kommune har i underkant av 190 millioner kroner på bankkonto, og har en okei likviditet, sier Bjerkan.

I tillegg har kommunen 9,5 millioner kroner i aksjekapital. Verdien av disse sank med 350 000 kroner i fjor, men har steget med 1,7 millioner så langt i 2019.

– Befolkningsvekst er inntektsgrunnlaget vårt fremover. Framskrivningene fra Statistisk sentralbyrå sier at veksten skal fortsette. Men flater denne veksten ut, vil det økonomiske bildet bli enda mer krevende, sier Bjerkan.