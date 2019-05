Russ utsatt for vold to ganger

Nyheter

Politiet ble fredag kveld like etter klokka 22.15 kontaktet etter en voldshendelse på Kyrksæterøra i Hemne. En russ (18) skal ved to anledninger blitt utsatt for vold i løpet av ett døgn.

To navngitte personer er mistenkt i saken. De skal ifølge politiet også være russ.

- Saken er ikke anmeldt ennå, men den kan bli det, opplyser Randi Fagerholt ved lensmannskontoret i Orkdal, til ST mandag formiddag.

Skadeomfanget til 18-åringen er ukjent. Men han skal ha vært innom legevakta, der skadene er dokumentert.