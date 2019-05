Kan gå glipp av millioner. Har innkalt til hastemøte

Nyheter

Avisa Sør-Trøndelag har tidligere skrevet om at Statens vegvesen ønsker å bygge hundre parkeringsplasser sørvest for Buvikkrysset. I et oppstartsmøte 25. september i fjor kom det frem at vegvesenet ønsker å bruke i overkant av ni mål, med minst mulig bruk at dyrkamark.