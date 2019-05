Har ikke oppklart hærverket i dette lagerlokalet

Nyheter

Skanskas lagerlokale på Laksøra på Orkanger ble i løpet av ei helg i midten av april i år utsatt for skadeverk - to ganger. Og natt til søndag ble det oppdaget at et brannslokkingsapparat var tømt inne i lagerbygningen.

- De som har gjort dette, har brutt opp lagerbygningen for å komme seg inn, fortalte Monica Brækken ved lensmannskontoret i Orkdal, til ST på mandag etter hærverket.

Natt til mandag skjedde det samme igjen: To nye brannslokkingsapparat var tømt der inne. I tillegg var det tegnet noen figurer på veggen innendørs med hvit maling.

- Det er figurer som indikerer at det er snakk om unge personer, sa hun.

Det ble brukt sprayboks som ungdommen trolig hadde med selv.

I og med at skadeverket skjedde to ganger på samme plass i løpet av to netter etter hverandre, tror politiet det er lokale ungdommer som står bak. Og Brækken mente hvitmalinga lett kan sette seg på hender eller klær. Med andre ord: Politiet ba foreldre i nedslagsfeltet om å være ekstra oppmerksomme om poden kan ha sånn type maling på seg.

Politiet var på stedet, tok bilder bilder og sikret noen gjenstander. Saken ble også anmeldt.

- Den er ikke oppklart. Saken er ferdig etterforsket ved lensmannskontoret her, og oversendt jurist med forslag om henleggelse. Men: Forholdene er til observasjon. Det betyr at saken kan bli gjenopptatt hvis det skjer nye ting som kan knyttes opp mot denne, sier Brækken.

De som står bak dette, eller deres foreldre, kan bli erstatningspliktige opp til en viss sum, ifølge regelverket.