Mistet hjul i E39-tunnel

Storsandtunnelen på E39 mellom Thamshavn og Viggja ble torsdag formiddag stengt ei stund fordi et kjøretøy mistet et hjul der inne. Entreprenøren ble sendt for å rydde veibanen.

Tunnelen ble stengt igjen også litt senere for å berge bilen som mistet hjulet.

Bilen stod da på en lomme.

E9 er åpen igjen etter bilberging, opplyser Vegtrafikksentralen i 12.30-tida.