Stjal «hjernen» til båtmotoren

Fredag formiddag oppdaget en båteier, som har båt i Børsa båthavn, at «hjernen» til hans båtmotor var stjålet.

Motoren, en Yamaha 140 hestekrefter, stod på båten. Tyveriet hadde ifølge en overvåkningsvideo skjedd allerede tirsdagen før. Men på grunn av at motordelen befant seg under et plastdeksel, ble det ikke oppdaget før motoren skulle brukes igjen.

Politiet var i båthavna på fredag, og sikret blant annet videoen.

- Tyvene visste tydeligvis hva de gikk etter, sier lensmann Tor Kristian Haugan.

Saken er anmeldt.