Nyheter

Onsdag 15. mai fikk medlemmer i utdanningsforbundet Skaun og Orkland se filmen «Våre håpefulle» produsert av Spætt film.

Blir ikke forstått

Regissør Guro Saniola Bjerk har fulgt en klasse i Tana gjennom 10 år, fra 1. -10. klasse. I filmen får vi blant andre møte Morten som har gledet seg til å begynne på skolen, men som fort opplever at skolen er noe «dritt». Han forstyrrer undervisningen for å få oppmerksomhet, men opplever ikke å bli «forstått». Først etter flere år, når han i en periode flytter til Sverige, får han diagnose og blir medisinert. Etter hvert blir medisineringen også et problem fordi han blir både trøtt og uopplagt og «mister kontakten med seg selv».

A4-barn

Regissør Guro S. Bjerk mener skolen er laget for A4-barn og stiller spørsmålene: Hvordan forholder vi oss til barn som Morten, og hvilke forutsetninger har vi for å takle han? Hvordan blir Morten preget av det han møter gjennom sin oppvekst og skolegang?

Tankevekker for skolen

Filmen er en tankevekker for alle som jobber i skolen. Det er mange episoder i filmen vi ikke kjenner oss igjen i, for eksempel når elevene må skylle munnen i grønnsåpe hvis de snakker «stygt», men filmen har likevel et viktig budskap til oss. Hvorfor oppfører elever seg som de gjør, hva ligger bak?

Provoserte lærere

Etter filmen svarte regissør og hovedkarakter, Morten Karlsen, sammen med to representanter fra ADHD Norge på spørsmål fra salen. Filmen provoserte mange lærere av flere grunner, noen peker på store klasse og knappe ressurser og mange mener filmen viser et gammeldags syn på «bråkmakere». Lærerne i dag er ikke privatpraktiserende, men samarbeider om elever som trenger ekstra oppfølging, har jevnlige samtaler med elevene, tett kontakt med hjemmet og andre hjelpeinstanser. Uansett er dette en viktig film som minner oss på at vi daglig arbeider med sårbare mennesker som trenger positiv oppmerksomhet, støtte og veiledning fra oss voksne.

ADHD Norge ønsker kontakt

ADHD Norge ønsker at flere skoler kontakter dem for kurs og veiledning, ikke minst i forhold til hjelpemidler. Spætt film med produsent Håvard Wettland Gossé ønsker kontakt med andre som vil vise filmen. Til høsten viser TV2 en dokumentarserie som er en utvidet utgave av filmen.