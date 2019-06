Anmeldt etter at han slo ned en mann inne på festlokalet

Nyheter

En mann i 20-åra ble like over midnatt natt til lørdag slått ned i Orklahallen på Orkanger, under en fest der med Hellbillies og Too Far Gone. Voldsepisoden skjedde inne i hallen.

- Den fornærmede blødde fra nesen, og han ble tatt hånd om av helsepersonell på stedet, forteller Ann Kristin Øye, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Ambulanse ble tilkalt, mens politiet var på stedet da hendelsen skjedde.

- Den mistenkte er også i 20-åra. Han er anmeldt og det opprettes sak på forholdet, sier hun.

Det er ukjent hva som lå bak voldsepisoden.