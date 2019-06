Nyheter

Politiet hadde sist fredag kveld fartskontroll Fv 65 ved Øvre Rindal skole. Det er 60-sone på stedet.

Ved Surnadal lensmannskontor får ST opplyst at fem bilførere fikk forenkla forelegg for hastighet. Bilisten som var litt for hissit på gassen ble målt til 75 km/t.

86 km/t er grensa for førerkortbeslag i 60-sone.