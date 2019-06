Fraktet til sykehus etter trafikkulykke

Nyheter

Politiet mottok like etter klokka 08.30 mandag melding om ei trafikkulykke én kilometer nord for Stavåbrua på E6 i Rennebu. Et enslig kjøretøy skal være involvert.

- En bil er involvert. Sjåføren har trolig fått et illebefinnende, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

På Twitter melder politiet at sjåføren blir sjekket av helsepersonell på stedet.

Klokka 09.13 skriver politiet at sjåføren, en kvinne i 30-årene, blir fraktet til legevakta i Orkdal. Bilberger er på stedet.

