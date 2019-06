Oppdrett og ferje på konferanse

Nyheter

4. juni arrangerer Tjeldbergodden Utvikling næringslivssamling på Nordlandet grendahus. Det blir fokus på landbasert oppdrett og kompetansebehov, og det kommer en redegjørelse om hva som er status for arbeidet med å etablere ferjeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra.

Ole Ledahl, rektor ved Hemne videregående skole, skal snakke om tilpasset utdanning for næringslivets kompetansebehov, mens havnesjefen for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS skal snakke om havna som en viktig medspiller for oppdrettsnæringen.

Møtet er åpent for alle, og det ingen forhåndspåmelding.